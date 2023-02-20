Ліга Європи

Римська команда може залишитись без ключового форварда в матчі 1/16 ЛЄ.

Нападник Роми Теммі Абрахам через операцію на оці може пропустити матч 1/8 фіналу Ліги Європи із Зальцбургом.

25-річний англієць змушений був залишити поле на 15-й хвилині матчу 23-го туру Серії А проти Верони після зіткнення із суперником. Англієць отримав травму лівої нижньої повіки.Після матчу він вирушив до лікарні.

За інформацією Calciomercato, Теммі переніс операцію, під час якої йому наклали шість швів на нижню ліву повіку.

Матч-відповідь проти австрійців відбудеться 23 лютого. Початок — о 22:00. В першому матчі римляни поступились — 0:1.