Англія

Іспанець подякував за підтримку.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета прийшов до тями після моторошного удару в обличчя та подякував за підтримку.

"Привіт всім! Дякуємо за вашу любов і повідомлення підтримки!

Моя родина та я хотіли б подякувати всім, хто піклувався про мене після інциденту. Від медичної команди Челсі, до товаришів по команді та суперників, всіх співробітників і лікарів: велика подяка від щирого серця.

Тепер час відновлюватися, і я скоро побачу вас на полі!", — написав іспанець на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у матчі 24-го туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1), нападник Секу Мара намагався пробити ножицями у штрафному майданчику, але влучив по голові Аспілікуеті, після чого той упав на газон.

Наступний матч для лондонського Челсі проходитиме на полі Тоттенгема.