Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Чемпіонат вищої ліги німецького футболу продовжує дарувати інтригу. Поразка Баварії вперше з осені минулого року.









Гладбах продовжує вражаючу серію проти Баварії

Боруссія є справжнім злим генієм Мюнхена. Судіть самі, в попередніх домашніх поєдинках в усіх можливих турнірах "жеребці" програли "ротен" лише 14 разів, здобувши при цьому цілих двадцять чотири перемоги та зігравши внічию у 19 матчах (якщо додаємо вже цю перемогу).

Омлін, Бенсебаїні, Ельведі, Ітакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайгль, 57, Янтчке, 90), Вольф (Геррманн, 90), Штіндль (Тюрам, 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус, 74)

Зоммер, Блінд, Упамекано, Павар, Кімміх, Гравенберх (Мусіала, 46), Горецка (де Лігт, 62), Девіс, Гнабрі (Сане, 46), Шупо-Мотінг (Тель, 62), Мюллер (Канселу, 16)

Здивувала формація, котру обрав тренерський штаб. Круто, якщо коуч будує нову систему і намагається змінити вектор розвитку команди, проте тактичні експерименти потрібно проводити не за подібних обставин. Впевнений, що Юліан Нагельсманн не міг не знати про те, що його нинішній клуб не перегравав Гладбах з березня 2019 року на виїзді та забути власний досвід із кубковими 0:5 та попередніми 1:1 у чемпіонаті, дебютним матчем на чолі команди. Через подібні речі дивує черговий спосіб винайти велосипед у важливому матчі, нагадавши про минулорічні пригоду у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з Вільярреалом, коли хлопці Унаї Емері впевнено нейтралізували на папері грізного суперника. Як виглядала схему мюнхенців у зустрічі?

3-5-1-1, де знайшлося місце практично усім атакувальним гравцям Баварії – хіба Сане та Мусіала з'явилися лише на заміну. Дейлі Блінд однозначно награється в якості правого захисника на місце Бенжамена Павара і є підготовкою до реваншу з паризьким колективом, проте навряд чи мюнхенці зіграють з ним у три центральних захисники, хоча грали саме з такою кількістю центрбеків минулого тижня. Проте навіщо потрібен Томас Мюллер у такій схемі під Чупо-Мотінгом, якщо можна просто відкотитися до перевірених Фліком 4-2-3-1. Ставити умовного Девіса в якості вінгбека є цікавим варіантом з огляду на техніку та швидкість канадця, проте коли на протилежний край виходить умовний Гнабрі (інколи зліва пробували також Кінгслі Комана) очікувати чогось серйозного важкувато.

Оцінити масштаб нових змін не вдалося, бо гостьовий клуб втратив одного гравця на перших хвилинах зустрічі й довелося знімати Томаса та кидати до бою Жоау Канселу. Червону картку отримав Дайо Упамекано, який виконав фол останньої надії на Алассану Плеа, залишивши поле вже на 8-ій хвилині. І де ваш Зоммер? Частково провину можна покласти на колишнього голкіпера гладбахської команди, тому що він міг вийти з воріт й завадити французькому форварду та скоротити обстріл, проте застряг у напівпозиції й почав пласуватися назад. Проте Боруссія відкрила рахунок не тоді, а дещо пізніше після блискучого розіграшу штрафного удару. Контролювати зону підбору було якось легко для баварців, тому вони вирішили просто не заважати супернику пробити.

В епізоді з другим голом Кімміх концентрувався на зоні м'яча, Павар не захотів дивитися за спину й команда Даніеля Фарке блискуче наказала за це. У голі Тюрама автора гольової передачі Гофманна намагалися спіймати та зупинити одразу троє баварських гравців, в той час як Павар просто спостерігав за передачею на співвітчизника та партнера по збірній Маркуса. Що вони робили в одному просторі та як можливо припускатися подібних дитячих помилок навіть у меншості зрозуміло лише і тільки їм.

Словом, господарі ідеально скористалися перевагою у складах та переграли суперника у перехідних фазах. Великий респект. Ще одна цікавинка у контексті матчу. Баварія програла лише двічі цього сезону, обидва рази суперників команди Аугсбург та Боруссію Менхенгладбах тренували колишні тренери дортмундської Боруссії, а саме Енріко Маасен й Даніель Фарке. Подивимося, чи стануть ці подаруночки вирішальними.

Боруссія наздогнала конкурентів по пунктах

Дортмунд зумів розгромити Герту вдома та завершити вдалий тиждень після перемоги над Челсі у Лізі чемпіонів восьмою перемогою поспіль в усіх можливих турнірах.

Кобель — Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Раєрсон — Брандт, Озджан (Беллінгем, 65), Джан, Ройс (Зюле, 87), Адеємі (Байно-Гіттенс, 36) — Мален (Аллер, 66)

Крістенсен — Уремович (Рогель, 68), Кемпф, Дардаї — Ріхтер, Тузар, Джигерджі (Кевін-Прінс Боатенг, 79), Сердар (Боетіус, 68), Платтенгардт — Нганкам (Шерхант, 68), Нідерлехнер (Лукебакіо, 68)

Поєдинок з берлінцями було винесено на неділю і це дозволило команді дещо відпочити та набратися необхідних сил. Свіжість дортмундців відчувалася і можна сказати, що вони грали у економному режимі.

В першому таймі Герта виглядала блідо і я зовсім не розумію, чому їй виписували стільки авансів після розгромної перемоги над Гладбахом минулого туру. Одною грою не можна перекреслити купу проблем.

Боруссія забили зусиллями Каріма Адеємі (пізніше він отримав пошкодження і зміг залишити поле лише у супроводі лікарського штабу, проте далі посміхався на лаві запасних і сподіваємось випаде не на довгий строк в разі негативного обстеження), який видав розкішний буліт після виносу м'яча Геррейру з Челсі, а зараз тонко зіграв п'ятою після передачі Марко Ройса, далі талановитий німець асистував Доніеллу Малену, який забив дебютний гол у цьому розіграші чемпіонату.

Команда Шварца відповіла на початку другого тайму класним взяттям воріт у дев'ятку Тузара, проте господарі не створили традиційних нервів й довели впевнений матч до перемоги з доволі великими рахунком, коли Марко Ройс вперше за багато років вразив ворота прямим ударом зі штрафного, а Юліан Брандт реалізував момент після розкішного сольного проходу Джеймі Байно-Гіттенса (дуже тонко зіграв вийшовший на заміну Себастьен Аллер, який чітко закрив корпусом захисника, що прямим чином повпливало на доставку м'яча до підсумкового адресата).

Колишній футболіст Баєра провів черговий сильний поєдинок і хоча в протоколі його фамілія була лише у завершальному гольовому епізоді, то потрібно згадати й дві предгольові передачі в першій половині зустрічі, коли саме після його розвитку атак прийшли перші взяття воріт суперника.

Дортмунд, граючи у розкішній та стильній спеціальній формі, котра є традиційною та оновлюється майже щосезону, зрівнявся із Баварією та Уніоном, хоча й поступається мюнхенцям за різницею забитих й пропущених м'ячів, котру навряд чи вдасться підкоректувати. Вперше, відтоді коли за перемогу почали давати три пункти, на подібному пізньому етапі чемпіонату є одразу декілька команд з однаковими показниками.

- Аугсбург знову переміг в домашньому матчі, чергова вікторія з мінімальним рахунком (1:0). Цього разу постраждав Гоффенгайм, який поступився після голу Фредріка Єнсена після кутового.

- Бохум вдома поступився Фрайбургу (0:2). Гості забили зусиллями Грегоріча (сильно вразивши сітку після прострілу) та Гьолера (замкнув подачу з флангу).

- Лейпциг здобув перемогу на виїзді з міцним Вольфсбургом (3:0). Саксонці забили зусиллями Форсберга, який круто вразив дальній кут, а в другому таймі цеглинки доклали Лаймер та Собослаї і окрім того головним хайлайтом стало повернення Крістофера Нкунку після травми, який одразу віддав гольову на друге взяття воріт у матчі (не може не радувати перед битвою з Манчестер Сіті).

- Штутгарт забив Кельну тричі (3:0). Жил Діаш забив дебютний гол за клуб, класно вразивши сітку від штанги, а далі Борна Соса та Тангі Кулібалі встановили остаточний рахунок завдяки точному пострілу зі штрафного і точному пострілу у ендшпілі після контратаки.

- Айнтрахт переміг Вердер вдома (2:0). Автогол суперника та чергова гольова дія Коло Муані франкфуртці йдуть поруч з зоною чемпіонської ліги.

- Уніон втратив можливість повернути перше місце, зігравши в нульову нічию з Шальке (0:0). Найкращі моменти були саме в берлінців, проте декілька сейвів ворожого голкіпера звели усі ці старання нанівець.

- Майнц несподівано здолав Баєр (3:2). Леверкузенці двічі зрівнювали рахунок і остаточно пропустили з пенальті у заключний момент матчу. Сердар Азмун віддав дебютний асист у Бундеслізі цього сезону. Команда Алонсо потрапили у негативний таймлайн, якщо робити реверанси в бік вийшовшої на широкі екрани Людини-мурахи, програвши вп'яте з шість попередніх поєдинків. Минулого четверга згоріли Монако у Лізі Європи з ідентичним цьому матчу рахунком, хоча й грали доволі цікаво.

- Попередньо Аугсбург виграв три поспіль домашні матчі в Бундеслізі в період з листопада по грудень 2019 року. Зараз вони виграли крайні шість матчів у п'ятниці вечором.

- Гоффенгайм провів 11 матчів Бундесліги без перемог. Це їхня найдовша безпрограшна серія з лютого-травня 2009 року, коли вони не змогли набрати максимальну кількість очок у 12 матчах чемпіонату поспіль.

- 28 перемог Гладбаха у Бундеслізі над Баварією є показником, яким не може похизувати жоден інший клуб у чемпіонаті. Також їхні 35 очок, здобуті з літа 2011 року в іграх з мюнхенцями, як мінімум на 16 більше, ніж будь-якої іншої команди, яка перемагала Баварію за цей час.

- Юліан Нагельсманн не виграв у своїх крайніх п'яти зустрічах з Гладбахом. Це його найдовша бевиграшна серія в якості тренера Баварії проти певної команди.

- Фрайбург забив 15-ий раз у цьому сезоні зі стандартного положення, найкращий результат у дивізіоні.

- Гол, забитий Фрайбургом перед завершенням першого тайму, також став 50-им, який Бохум пропустив за цей сезон.

- Кастельс провів свій 200-ий матч у Бундеслізі за Вольфсбург, а Баку сотий поєдинок у еліті.

- Лейпциг виграв лише чотири з 11 виїзних ігор цього сезону Бундесліги, але не має поразок на виїзді відтоді, як Розе очолив команду.

- Харагучі забив свій перший гол у сезоні, і вперше як гравець Штутгарта.

- Кельн пропустив вперше за чотири матчі і програв вперше у 2023 році.

- Франкфурт здобув більше перемог у зустрічах із Вердером (38), ніж проти будь-якої іншої команди Бундесліги, з якою вони зустрічалися.

- Бременці виграли лише одну з попередніх семи ігор Бундесліги проти Айнтрахта.

- Уніон зрівнявся за очками з Баварією, але має різницю м’ячів +11 у порівнянні з рекордними чемпіонами +40.

- Шальке є небажаним рекордсменом Бундесліги: 38 виїзних матчів поспіль без перемог, але встановили рекорд поспіль за нічиїми 0-0 (чотири).

- Дортмунд забив принаймні один гол вдома в крайніх 44 іграх поспіль на Сігнал Ідуна Парк — це новий клубний рекорд.

- Суат Сердар віддав першу результативну передачу у своєму 50-му матчі Бундесліги за Герту.

- Патрік Шик забив свій перший гол за понад п'ять місяців.

- Майнц забив два голи в першому таймі на виїзді вперше з березня 2021 року.

Еміль Форсберг (Лейпциг)

Жил Діаш (Штутгарт)

Борна Соса (Штутгарт)

Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд)

Люка Тузар (Герта)

Марко Ройс (Боруссія Дортмунд)

Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах) – гол та два асисти у переможному матчі проти Баварії

Атакувальна лінія дортмундської Боруссії – переможний й потужний поєдинок проти Герти



