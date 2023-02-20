Англія

"Сороки" готові поповнити склад гравцем Арсеналу.

Захисник Арсеналу Кіран Тірні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, 25-річним шотландцем цікавиться Ньюкасл, попри брак ігрової практики.

Нагадаємо, цього сезону Тірні взяв участь у 25 матчах за Арсенал, в яких забив гол і зробив одну результативну передачу. В останньому матчі проти Астон Вілли Артета випустив Тірні лише на 1 хвилину, а до цього 4 матчі поспіль залишав на лаві запасних.

Ціна Тірні на трансферному ринку - 30,00 млн €. У 2019 році він перейшов з Селтіка за 27,00 млн €. Чинний контракт шотландця з "гармашами" чинний до 2026 року.

Раніше захисником цікавився Манчестер Сіті.