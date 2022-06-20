"Городяни" можуть підписати шотландця.
Кіран Тірні, getty images
20 червня 2022, 19:23
Манчестер Сіті у поточне літнє трансферне вікно розглядає можливість посилення позиції лівого захисника.
Як повідомляє видання Scotsman, "городяни" зацікавилися гравцем лондонського Арсеналу Кіраном Тірні.
В минулому сезоні на рахунку шотландця 25 матчів у футболці Арсенала, в яких він забив один м'яч, а також віддав три гольові передачі.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий продати Зінченка через підписання Кукурельї.