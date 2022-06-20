Англия

"Городяни" можуть підписати шотландця.

Манчестер Сіті у поточне літнє трансферне вікно розглядає можливість посилення позиції лівого захисника.

Як повідомляє видання Scotsman, "городяни" зацікавилися гравцем лондонського Арсеналу Кіраном Тірні.

В минулому сезоні на рахунку шотландця 25 матчів у футболці Арсенала, в яких він забив один м'яч, а також віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті готовий продати Зінченка через підписання Кукурельї.