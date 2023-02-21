Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг проводить доволі потужний сезон та зацікавив ряд іноземних клубів.

Як повідомляє видання Caught Offside, на гравця німецького клубу претендують Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

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В цьому сезоні захисник провів 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал, який має певні проблеми на правому фланзі захисту, лідирує в боротьбі за Фрімпонга.