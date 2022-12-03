Іспанія

Мадридський клуб хоче підписати захисника.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Defensa Central, мадридський клуб лідирую в боротьбі за захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.

В цьому сезоні захисник провів 21 поєдинок на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, що раніше Ювентус також долучився до спостережень за фланговим захисником Баєра Джеремі Фрімпонгом.