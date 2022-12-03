Мадридський клуб хоче підписати захисника.
Джеремі Фрімпонг, getty images
03 грудня 2022, 11:57
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Defensa Central, мадридський клуб лідирую в боротьбі за захисника Баєра Джеремі Фрімпонга.
В цьому сезоні захисник провів 21 поєдинок на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.
Нагадаємо, що раніше Ювентус також долучився до спостережень за фланговим захисником Баєра Джеремі Фрімпонгом.