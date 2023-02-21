Англія

Гравець роздумує над зміною клуба.

Олександр Зінченко останнім з приходом в Арсенал став основним гравцем команди, що має вплив на ігровий час Кірана Тірні.

Як повідомляє видання Sportsmole, шотландський захисник розглядає можливість зміни клубної прописки майбутнім літом.

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Зазначимо, що цього сезону Тірні взяв участь у 25 матчах за Арсенал, в яких забив гол і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл має намір підписати Тірні.