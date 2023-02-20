Сеп Ельє Ваї має шанс піти на підвищення.
СЕП ЕЛЬЄ ВАЇ, TWITTER.COM/OPTAJEAN
20 лютого 2023, 17:59
Нападник Монпельє Сеп Ельє Ваї невдовзі може змінити клубну прописку, повідомляє Telefoot.
За інформацією джерела, 20-річним французом цікавляться англійські Арсенал і Тоттенгем, а також дортмундська Боруссія.
В поточному сезоні він провів 21 матч, забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. Ціна 20-річного гравця на трансферному ринку - 18,00 млн €.
Раніше повідомлялось, що Ваї став другим гравцем після Мбаппе, який забив 20 голів у Лізі 1 у віці до 20 років.