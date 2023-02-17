Англія

Тренер повертається в Італію на реабілітацію після операції.

Лондонський Тоттенгем знову залишився без головного тренера. Антоніо Конте вдруге за місяць змушений буде залишити Лондон. Причина: хвороба коуча.

Нагадаємо, кілька тижнів тому він покидав "шпор" задля операції з видалення жовчного міхура. Потім Конте повернувся на кілька матчів, а після цього зробив заяву, що змушений знову повернутись в Італію на реабілітацію.

"Я відчуваю велику відповідальність перед клубом, футболістами, персоналом та вболівальниками, тому поквапився зі своїм поверненням. На жаль, я недооцінив ситуацію, що склалася, яка вийшла дуже серйозною і несподіваною. Моє тіло постраждало, і тепер я змушений знову взяти паузу заради свого повного одужання. Усі, хто мене знають, розуміють, наскільки боляче мені було прийняти це рішення, але це було необхідно", — написав Конте на своїй сторінці в соціальних мережах.

Раніше повідомлялось, що Конте або Де Дзербі можуть очолити Мілан у разі відставки Піолі.