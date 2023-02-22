Англія

Думка легенди англійського футболу.

Легенда Арсеналу та збірної Франції Тьєррі Анрі прокоментував невдачі Ліверпуля як в АПЛ, так і на міжнародній арені.

"Я не можу зрозуміти, що відбувається із цією командою. Вони пропускають надто багато голів. Ми бачили це в іграх із Брентфордом та Вулвергемптоном, бачили це в матчі з Реалом.

Вони вели 2:0, але не просто не втримали перевагу, а отримали п’ять голів у відповідь. Я не думаю, що їм потрібно міняти тренера. Клопп має залишитись у Ліверпулі, але деякі футболісти мають піти. Одразу кілька гравців стартового складу Ліверпуля більше не відповідають рівню цієї команди. Їм потрібна перебудова. Епоха нинішнього Ліверпуля завершена", – резюмував Анрі в ефірі CBS Sports.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль пропускав п’ять м’ячів на Енфілді тільки тричі в XXI столітті — двічі від Арсеналу.