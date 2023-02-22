Ліга Європи

Кожний пропустить поєдинок з різних причин.

Барселона оприлюднила заявку на другий матч плей-оф Ліги Європи проти англійського Манчестер Юнайтед.

Точно не помічники каталонському клубу півзахисники Педрі, який зазнав травми в минулому матчі проти "червоних дияволів", Гаві (перебір жовтих карток) та травмований Усман Дембеле.

Нагадаємо, що Барселона і МЮ розписали мирову в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті. Матч-відповідь відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 22:00.