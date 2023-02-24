Англія

Тренер команди з Лондона прокоментував свою працю у стані нового клубу.

Грем Поттер розповів про ситуацію навколо нього та нове керівництво Челсі, разом з Тоддом Боелі.

"Я розмовляв з власниками, вони завжди однакові — чотири місяці тут на мене тиснуть. Це продовжується.

Власники є чудовими. Вони бачать, де ми знаходимося, але також розчаровані. Ми повинні покращити наші виступи всюди. Результати повинні переконати вболівальників, я стою на цьому".

Досягнення клубу з Лондона наразі є доволі скромними, він ризикує вилетіти з Ліги чемпіонів та не потрапити до четвірки у англійській першості.