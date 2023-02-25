Англія

Завершився матч АПЛ.

Фулгем в рамках поєдинку двадцять п'ятого тура елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Вулвергемптон та зіграв внічию.

Гості відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Пабло Сарабії, проте не змогли втримати перемогу.

Соломон в середині другого тайму зрівняв рахунок. Для ізраїльтянина це третій гол у трьох останніх матчах. Кожного разу він виходив на заміну.

Фулгем — Вулвергемптон 1:1

Голи: Соломон, 64 — Сарабія, 23

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете — Паллінья, Рід (Лукич 46) — Перейра, Вілліан, Декордова-Рід (Соломон 46) — Вінісіус

Вулвергемптон: Са — Буено, Кілмен, Доусон, Семеду — Нунеш (Поденсе 76), Леміна, Невеш, Сарабія (Моутінью 76) — Кунья (Траоре 60), Хіменес

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що капітани Фулгема та Вулвергемптона вийшли на матч з синьо-жовтими пов’язками.