Англія

Український вінгер добре показав себе на тренувальній сесії.

Челсі продовжує підготовку до поєдинку двадцять п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії проти Тоттенгема.

На тренувальній сесії дуже добре себе проявив Михайло Мудрик, що не залишилось без уваги пресслужба клубу.

Some mazy runs from Mudryk! 🔀 pic.twitter.com/FxD5BUx3B7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 24, 2023

Зазначимо, що в цьому сезоні український вінгер відіграв п'ять матчів, в яких не зміг відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, чому Поттер не випустив Мудрика зі старту в матчі з Саутгемптоном.