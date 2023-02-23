Англія

Іспанець відзначив найсильніші сторони українця.

Захисник Челсі Марк Кукурелья розповів про адаптацію новачків Михайла Мудрика, Жоау Феліша та Ноні Мадуеке, які поповнили склад команди взимку.

"Це дуже важливо для нас, бо вони творять багато моментів, вміють обводити. Проти них складно на тренуваннях, оскільки це топгравці. Вважаю, найважливіше те, що вони грають за Челсі, за нашу команду. Вони повинні допомагати команді перемагати.

Найцінніший гравець? Мудрик, мабуть. Він дуже швидкий, має дуже багато навичок. Думаю, це дуже, дуже класний футболіст. У нього є все, щоб за кілька років стати найкращим гравцем світу. Він має вчитися та відчувати щастя у своєму новому клубі", – сказав захисник Челсі.

До речі, в соцмережах фанати Челсі захейтили Кукурелью за ігнор українця в матчі АПЛ проти Вест Гема.