Англія

Відомі подробиці рішення головного тренера.

В матчі 24 туру АПЛ Челсі на своєму полі поступився аутсайдеру ліги Саутгемптону — 0:1.

Українець Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу команди, а вийшов лише на 64-ій хвилині, замінивши Мадуеке. Тим часом стало відомо, чому головний тренер команди Грем Поттер прийняв рішення залишити Михайла на лаві для запасних.

Як повідомляє The Telegraph, коуч не випустив українця з перших хвилин за рекомендацією лікарів. За інформацією джерела, фахівцю порадили залишити в запасі також Рахіма Стерлінга, Кая Гавертца, Ріса Джеймса та Тьяго Сілву.

Нагадаємо, у Мудрика та Маунта — найгірші оцінки в Челсі від WhoScored за матч проти Саутгемптона.