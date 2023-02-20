Відомі подробиці рішення головного тренера.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
20 лютого 2023, 20:23
В матчі 24 туру АПЛ Челсі на своєму полі поступився аутсайдеру ліги Саутгемптону — 0:1.
Українець Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу команди, а вийшов лише на 64-ій хвилині, замінивши Мадуеке. Тим часом стало відомо, чому головний тренер команди Грем Поттер прийняв рішення залишити Михайла на лаві для запасних.
Як повідомляє The Telegraph, коуч не випустив українця з перших хвилин за рекомендацією лікарів. За інформацією джерела, фахівцю порадили залишити в запасі також Рахіма Стерлінга, Кая Гавертца, Ріса Джеймса та Тьяго Сілву.
Нагадаємо, у Мудрика та Маунта — найгірші оцінки в Челсі від WhoScored за матч проти Саутгемптона.