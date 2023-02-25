Вже незабаром гравець підпише новий контракт з Арсеналом.
Букайо Сака, getty images
25 лютого 2023, 11:30
Букайо Сака дуже сильними виступами за Арсенал привернув до себе увагу багатьох інших клубів, тому Арсенал поспішає подовжити з ним контракт.
Як повідомляє видання The Times, згідно з новою угодою заробітна плата Букайо Сака зросте майже у три рази.
Наразі англійський вінгер отримую 70 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, тоді як незабаром буде отримувати 200 тисяч.
Попередній контракт Сака з "гармашами" спливав влітку 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно легенда Арсенала висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.