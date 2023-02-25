Англія

Вже незабаром гравець підпише новий контракт з Арсеналом.

Букайо Сака дуже сильними виступами за Арсенал привернув до себе увагу багатьох інших клубів, тому Арсенал поспішає подовжити з ним контракт.

Як повідомляє видання The Times, згідно з новою угодою заробітна плата Букайо Сака зросте майже у три рази.

Наразі англійський вінгер отримую 70 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, тоді як незабаром буде отримувати 200 тисяч.

Попередній контракт Сака з "гармашами" спливав влітку 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно легенда Арсенала висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.