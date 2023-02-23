Англія

Арсенал втримає лідера в своєму клубі.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака погодив з клубом довгостроковий контракт, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, нова угода з 21-річним вінгером ще не підписана, але вже діє. Знадобиться деякий час, щоб усе було завершено. Попередній контракт Сака з "гармашами" спливав влітку 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно легенда Арсеналу висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.

Раніше повідомлялось, що Сака — наймолодший гравець Арсеналу, який забив у трьох поспіль матчах проти Манчестер Юнайтед.