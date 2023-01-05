Англія

Легенда Арсеналу висловився щодо Букайо.

Колишній гравець Арсеналу Тоні Адамс прокоментував гру Букайо Сака в цьому сезоні.

"Я вважаю, що Сака – найкращий гравець сезону. Хлопець просто феноменальний. Я трохи лаяв Саутгейта за те, що той прибирав його з поля під час чемпіонату світу.

Сака анітрохи не гірший за Мессі. Мессі, очевидно, близький до завершення кар'єри.

Навіть коли ми сумніваємось у Сака, а він не забиває пенальті у фіналі Євро, він повертається. Щоразу, як я бачу його на полі, він створює гольові моменти та забиває.

Це феноменальний футболіст, найкращий гравець у збірній Англії та найкращий гравець для Арсеналу", — сказав Адамс.

Раніше стало відомо, що Арсенал активує опцію подовження контракту Сака.