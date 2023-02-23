Стали відомі стартові склади команд.
Джейдон Санчо, getty images
23 лютого 2023, 20:59
Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи зіграє проти Барселони на своєму полі.
Головні тренер команд визначились зі стартовими складами. Ерік Тен Гаг з перших хвилин виставив Ван-Біссаку та Фреда, а у Барселони в запасі залишився Альба.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Вегхорст, Санчо — Рашфорд
Барселона: Тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде — Де Йонг, Бускетс, Кессьє — Рафінья, Левандовські, Роберто
Нагадаємо, що матч-відповідь між Манчестер Юнайтед та Барселоною розпочнеться о 22:00. Слідкуйте за головними подіями гри на нашому сайті.