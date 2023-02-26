Дивіться відео найкращих моментів матчу 25 туру чемпіонату Англії, що відбувся 26 лютого 2023, 15:30.
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26 лютого 2023, 18:58
У рамках лондонського дербі Тоттенгем на своєму полі приймав Челсі.
Підопічні Антоніо Конте без особливих проблем подолали колектив Грема Поттера. Зазначимо, що українець Михайло Мудрік з'явився на полі наприкінці матчу, вийшовши на заміну на 83 хвилині гри.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Челсі 2:0
Голи: Скіпп, 46, Кейн, 82
Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон Роял, Скіпп, Гейб’єрг, Девіс — Кулушевські (Сон, 78), Рішарлісон — Кейн.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва (В. Фофана, 19), Кулібалі, Чілвелл — Лофтус-Чік (Закарія, 62), Фернандес — Зієш (Маунт, 61), Феліш (Мудрик, 83), Стерлінг (Обамеянг, 83) — Гаверц.
Попередження: Емерсон, Девіс — Зієш, Гаверц, Маунт.