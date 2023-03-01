Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2023 року, 21:30.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Блекберн в гостях здобув перемогу над Лестером із рахунком 2:1.

Перемогу команді з Чемпіоншипу принесли забиті м'ячі у виконанні Долана та Шмодіча, а у господарів поля єдиний гол забив Іхеаначо.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Блекберн в Кубку Англії:

Лестер – Блекберн 1:2

Голи: Іхеаначо, 67 – Долан, 33, Шмодіч, 52

Лестер: Айверсен – Перейра (Кастань 73), Амарті, Фас, Томас (Крістіансен 57) – Прат (Іхеаначо 58), Сумаре (Менді 74), Дьюсбері-Голл – Тете (Дака 74), Варді, Барнс

Блекберн: Пірс – Пікерінг, Гайм, Картер, Ранкін-Костелло (Бріттен 61) – Мортон (Філіпс 84), Тревіс – Долан, Шмодіч, Геджс (Баклі 84) – Галлахер (Вейл 76)

Попередження: Томас, Іхеаначо, Менді – Шмодіч