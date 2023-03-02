Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, що відбувся 1 березня 2023, 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здійснив камбек у матчі з Вест Гемом та здобув перемогу з рахунком 3:1.

Мінімально програючи в рахунку, починаючи з 77-ї хвилини зустрічі, підопічні Еріка тен Гага забили у ворота "молотобійців" три м'ячі і пробилися в наступний раунд турніру, де вони зустрінуться з Фулгемом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем в 1/8 фіналу Кубка Англії-2022/23:

Манчестер Юнайтед – Вест Гем 3:1

Голи: Агерд 77 (аг), Гарначо 90, Фред 90+5 – Бенрахма 54

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Магвайр, Лінделеф (Мартінес 58), Маласія – Мактоміней (Каземіро 46), Забітцер (Фред 86) – Гарначо (Варан 90+3), Фернандеш, Антоні (Рашфорд 58) – Веггорст

Вест Гем: Ареола – Джонсон, Огбонна, Агерд, Емерсон – Соучек, Райс – Форнальс (Боуен 74), Пакета, Бенрахма – Антоніо (Скамакка 86)

Попередження: Магвайр, Мактоміней – Пакета