Англія

Наразі є два претенденти на керівну посаду в лондонському клубі.

Лондонський Челсі за каденції Грема Поттера не може набрати належної ходи як на внутрішній, так і на міжнародній арені, а після завершення зимового трансферного вікна з приголомшливими витратами збоку "синіх" питань до англійського фахівця стає дедалі більше.

У підсумку, як повідомляє місцева преса, тренерський місток під керманичем "пенсіонерів" уже почав помітно розгойдуватись, і в керівництві клубу вже почали шукати йому потенційну заміну на випадок, якщо команда не почне набирати обертів найближчим часом.

І в цьому плані Челсі дійсно може здивувати своїм вибором, оскільки наразі, за повідомленням іспанської преси, розглядає тільки двох можливих кандидатів.

Ідеться про колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке та екс-наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана.

Останній нещодавно саме анонсував повернення до тренерської діяльності.