Англія

Бразилець пішов за ігровою практикою.

Челсі лише в минуле зимове трансферне вікно підписав талановитого бразильського півзахисника Андрея Сантоса, але вже віддав його в оренду.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, вісімнадцятирічний футболіст повернеться в Васко Да Гама, за який виступав раніше.

У 2022 році Сантос провів 27 матчів у рамках бразильської Серії B, забив 8 м'ячів, отримав 9 жовтих карток та 1 червону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає можливість запропонувати посаду головного тренера Де Дзербі.