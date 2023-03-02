Іспанський голкіпер може підписати контракт найближчим часом.
Давід Де Хеа, getty images
02 березня 2023, 19:59
Манчестер Юнайтед веде переговорний процес з Давідом Де Хеа щодо нового контракту, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
Стверджується, що у керівництві манкуніанців задоволені іспанським голкіпером, а той своєю чергою, хоче залишитись у команді.
Єдиною перепоною є той факт, що Манчестер Юнайтед хоче, щоб голкіпер зменшив свою заробітну плату в рамках нового контракту.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Давід Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед з сухих матчів.