Англія

Іспанський голкіпер може підписати контракт найближчим часом.

Манчестер Юнайтед веде переговорний процес з Давідом Де Хеа щодо нового контракту, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Стверджується, що у керівництві манкуніанців задоволені іспанським голкіпером, а той своєю чергою, хоче залишитись у команді.

Єдиною перепоною є той факт, що Манчестер Юнайтед хоче, щоб голкіпер зменшив свою заробітну плату в рамках нового контракту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Давід Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед з сухих матчів.