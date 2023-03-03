Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує щотижня набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 26-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

У чемпіонських перегонах нинішнього сезону Манчестер Сіті продовжує перебувати в ролі наздоганяючого. Незважаючи на нещодавню перемогу над Арсеналом, перебування підопічних Хосепа Гвардіоли на вершині турнірної таблиці не тривало й тижня. Після надважливих трьох очок в поєдинку з головним та прямим конкурентом на титул "містяни" сенсаційно втратили очки з Ноттінгемом, пропустивши абсолютно несподіваний гол наприкінці зустірічі. Так, потім Ман Сіті відігрався на Борнмуті, здобувши впевнену перемогу, але Арсенал в той же час вийшов із своєї нетривалої кризи і зараз зберігає перевагу над чинним чемпіоном Англії у розмірі п'яти очок. При цьому Сіті ще потрібно думати про Лігу чемпіонів та Кубок Англії. Ньюкасл Юнайтед у нинішній кампанії досяг помітного прогресу під керівництвом Едді Гау і з приходом заможних акціонерів із Саудівської Аравії. "Сороки" витрачали на трансферному ринку дуже розумно, за рахунок чого змогли за короткий проміжок часу побудувати одну з найкращих ліній оборони в Прем'єр-лізі. Загалом Ньюкасл мало пропускає і більшість своїх результатів видобуває за рахунок прагматичного футболу, але останнім часом неможливо не помітити спад у грі "сорок". Команда Гау мало забиває та часто зводить матчі внічию, навіть із суперниками з нижньої частини таблиці, а днями Ньюкасл без шансів зазнав поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Юнайтед. Місце в топ-4 поки також поки що втрачено на користь Тоттенгема, хоча там "сороки" ще мають два матчі в запасі і чотири очки відставання. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,5, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 6,72. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,63. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканжі, Діаш, Аке — Вокер, Гюндоган, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Віллок, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Сен-Максімен Не зіграють: Ортега — Крафт

Під питанням: Лапорт, Стоунс — Гімараеш

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 3:1

1️⃣ АРСЕНАЛ — БОРНМУТ 1️⃣9️⃣ СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА Один із головних претендентів на чемпіонський титул проти одного з головних претендентів на виліт, але у складі обох присутні гравці національної збірної України. Щоправда і тут існує певний контраст: Олександр Зінченко вже зараз є важливим футболістом у системі Арсеналу, тоді як Ілля Забарний поки що так і не дебютував за Борнмут після свого зимового трансферу з київського Динамо. У майбутньому матчі українці зможуть зустрітися лише за межами футбольного поля, адже Забарний все ще відновлюється від пошкодження і повернеться протягом кількох тижнів. Та й з урахуванням напруженої боротьби за виживання, чи наважиться тренерський штаб Борнмута одразу довіритися 20-річному українському центрбеку? На це питання поки що відповіді немає. Щодо самого матчу, то фаворит тут більш ніж очевидний, але, навіть проти суперників з нижньої частини таблиці та з урахуванням чудової гри, Арсенал любить пограти на нервах своїх уболівальників. Справа в тому, що підопічним Мікеля Артети дуже непросто "зламувати" команди, які роблять ставку на глибоку оборону. У своєму останньому матчі з Евертоном, який відбувся посеред тижня, "каноніри" довели, що здатні розбивати низький блок суперника, але не забуваємо, що в перші 30-35 хвилин матчу "ірискам" більш ніж успішно вдавалося стримувати тиск від лідера таблиці, поки не пропустили два м'ячі у роздягальню. Очевидно, що Борнмут у майбутньому матчі наслідуватиме приклад Евертона і Брентфорда, адже тільки так можна відібрати очки у нинішнього Арсеналу або того ж Манчестер Сіті. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,25, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 13,47. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,39. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Джака, Парті, Едегор — Сака, Троссар, Мартінеллі Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура — Уаттара, Лерма, Білланг, Х. Траоре — Соланке Не зіграють: Жезус, Ельнені — Брукс, Таварньє, Забарний, Вінья

Під питанням: Нкетіа, Жоржиньо — Станіслас, Кук, Келлі ПОТОЧНА ФОРМА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 3:0

6️⃣ ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 3️⃣ НЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ Безперечно, центральним матчем туру стане поєдинок "червоного Мерсісайда" проти "червоного Манчестера". І напередодні такого принципового протистояння Ліверпуль встиг підправити своє турнірне становище у кращий бік, піднявшись на шостий рядок у таблиці та здобувши три перемоги з однією нічиєю в останніх чотирьох поєдинках Прем'єр-ліги. Так, результати у мерсисайдців покращилися, якщо не брати до уваги розгромну поразку від мадридського Реалу в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, проте в той же час гра підопічних Юргена Клоппа, як і раніше, залишає бажати кращого. Видно, що команда далеко не повністю готова фізично. Через це у того ж Ньюкасла, граючи проти Ліверпуля майже весь матч удесятьох, виходило тримати інтригу і створювати проблеми супернику в атаці. Тоді мерсисайдці не виглядали командою, яка контролює перебіг подій у матчі, маючи при цьому всі умови для цього. Але такі сьогодні реалії у Ліверпулі, і Клопп має якось із ними справлятися. А ось у Манчестер Юнайтед проблем усередині команди набагато менше, тоді як ми, у свою чергу, вже зараз можемо оцінити прогрес "червоних дияволів" із призначенням Еріка тен Гага на посаду головного тренера. Декілька днів тому МЮ завоював свій перший трофей під керівництвом нідерландського фахівця, впевнено обігравши Ньюкасл у фіналі Кубка англійської ліги. Це стало першим трофеєм для Юнайтед за останні шість років, але, певно, зупинятися на досягнутому манкуніанці цього сезону не планують. "Червоні дияволи" вийшли до чвертьфіналу Кубка Англії і пройшли Барселону в плей-оф Ліги Європи. Та й в АПЛ вони намагаються нав'язати боротьбу за чемпіонство, нехай наразі й виглядаючи певною мірою аутсайдером на тлі Арсеналу та Ман Сіті. Єдина проблема — Манчестер Юнайтед останнім часом провів дуже багато матчів, тому рано чи пізно осічки і втрати очок у команди відбудуться. А Ліверпуль буде радий цим скористатися, якщо сам буде фізично готовим, що абсолютно не гарантовано. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,35, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Дж. Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Жота Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро, Маласія — Каземіро, Забітцер, Фернандеш — Гарначо, Веггорст, Рашфорд Не зіграють: Луїс Діас, Тіаго, Рамзі, Артур — Еріксен, Марсьяль, ван де Бек

Під питанням: Кейта, Гомес — Санчо, Шоу ПОТОЧНА ФОРМА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 2:2

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Не зіграють: Дієго Карлос, Коутіньо, Стір — Фергюсон, Джонстоун

Під питанням: Ольсен — Заха

прогноз 1:1

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Не зіграють: Модер, Колвілл, Лаллана — Фабіанські

Під питанням: Еступіньян, Марч, Гілмор — Цоуфал, Зума, Корне

прогноз 2:1

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 17:00. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН

Не зіграють: Калайджич, Б. Траоре, Буено, Шикіньо, Хван — Льоріс, Біссума, Бентанкур, Сассеньйон

Під питанням: Кунья — Емерсон

прогноз 0:1

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

Не зіграють: Броя, Тіаго Сілва, Канте, Е. Менді, Пулішич — Родріго, Форшоу, Даллас

Під питанням: Ковачич, Аспілікуета — Сіністерра, Стрейк

прогноз 1:1

СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ, 19:30. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Не зіграють: Ларіос, Лівраменто — Тілеманс, Джастін, Бертранд, Еванс

Під питанням: Салісу, Адамс — Меддісон

прогноз 1:0

НЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ, 16:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Не зіграють: Ніакате, Б'янкон, Авонії, Куяте, О. Річардс, Д. Гендерсон, Маккенна, Болі, Ор'є — Таунсенд, Паттерсон

Під питанням: Єйтс — Гарнер, Калверт-Льюїн

прогноз 0:0

ПОНЕДІЛОК, 6 БЕРЕЗНЯ, 22:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Не зіграють: ... — Кебано, Кюрзава, Керні, Пальїнья

Під питанням: Оньєка, Стракоша, Янссон — Гарнер, Калверт-Льюїн