Англія

Англієць вважає, що Ліверпуль може поборотись за зону Ліги чемпіонів.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловив думку, що "червоні" не втратили шанси в боротьбі за топ-4.

"Ми розуміємо, що це не в наших руках. Ліверпулю потрібні результати. Попереду ще довгий шлях, ми маємо провести ще багато матчів. Багато може статися.

Нам важливо набирати очки. Тільки про це ми зараз і думаємо. У квітні чи травні ми будемо розуміти, як ситуація, але зараз потрібно зробити все, щоб опинитися в хорошому становищі.

Три очки проти такої команди, як Манчестер Юнайтед, дуже допоможуть нам досягти мети", – сказав захисник Ліверпуля.

Наразі Ліверпуль відстає від Тоттенгема, який посідає 4 сходинку, на 6 очок. При цьому мерсисайдська команда має гру в запасі.