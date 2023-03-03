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Формат мундіалю, як і раніше, до кінця не затверджено.

Чемпіонат світу 2026 року може пройти за зміненим форматом групового етапу. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, ФІФА незабаром може відмовитись від реформації групового етапу мундіалю.

Керівників ФІФА турбує те питання, що матчі третього та заключного туру групового етапу можуть не надавати турнірного значення, через що будуть не цікавими.

ФІФА роздумує над тим, щоб повернутися до формату із чотирма командами у групах. У такому разі кількість ігор зросте з 80 до 104. Сам мундіаль прийме 48 збірних.

Також наголошується, що остаточне рішення має бути ухвалене 16 березня.