Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може змінити клубну прописку, повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, Севілья проявляє інтерес Лінделефа як потенційного нового придбання. Андалусійці бачать у шведському гравцеві посилення своєї оборони після виходу з команди Дієго Карлоса та Жуля Кунде минулого літа.

Відзначимо, що контракт Лінделефа спливає наприкінці наступного сезону. В поточному сезоні він зіграв 20 матчів.

Також інтерес до шведського оборонця проявляє Атлетіко.