Швед може переїхати до Іспанії.
ВІКТОР ЛІНДЕЛЕФ, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 11:25
Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може змінити клубну прописку, повідомляє Estadio Deportivo.
За інформацією джерела, Севілья проявляє інтерес Лінделефа як потенційного нового придбання. Андалусійці бачать у шведському гравцеві посилення своєї оборони після виходу з команди Дієго Карлоса та Жуля Кунде минулого літа.
Відзначимо, що контракт Лінделефа спливає наприкінці наступного сезону. В поточному сезоні він зіграв 20 матчів.
Також інтерес до шведського оборонця проявляє Атлетіко.