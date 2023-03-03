Іспанія

Швед може переїхати до Іспанії.

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може змінити клубну прописку, повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, Севілья проявляє інтерес Лінделефа як потенційного нового придбання. Андалусійці бачать у шведському гравцеві посилення своєї оборони після виходу з команди Дієго Карлоса та Жуля Кунде минулого літа.

Відзначимо, що контракт Лінделефа спливає наприкінці наступного сезону. В поточному сезоні він зіграв 20 матчів.

Також інтерес до шведського оборонця проявляє Атлетіко.