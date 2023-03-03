Іспанія

Абде Райхані пролонгував свою угоду з "матрацниками".

Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з 19-річним нападником Абде Райхані.

Нова угода розрахована до літа 2027 року.

Райхані ще не грав за першу команду "матрацників", але є лідером молодіжки. В цьому сезоні Абде взяв участь у семи іграх, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі. Також він допоміг своїй команді пройти Генк у 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА (4:1), забивши один з голів.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко може підписати Адама Траоре наступним літом.