Угорський півзахисник може перебратись в АПЛ.
Домінік Собослаї, getty images
04 березня 2023, 11:30
Челсі не зупиняє роботи над посиленням складу та збирається підписати нових гравців в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання TuttoMercatoWeb, лондонський клуб націлився на півзахисника РБ Лейпциг Домініка Собослаї.
Зазначимо, що в цьому сезоні угорський вінгер відіграв 32 матчі на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та 13 асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Ромелу Лукаку не входить в плани Челсі на наступний сезон.