Англія

Угорський півзахисник може перебратись в АПЛ.

Челсі не зупиняє роботи над посиленням складу та збирається підписати нових гравців в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання TuttoMercatoWeb, лондонський клуб націлився на півзахисника РБ Лейпциг Домініка Собослаї.

Зазначимо, що в цьому сезоні угорський вінгер відіграв 32 матчі на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та 13 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Ромелу Лукаку не входить в плани Челсі на наступний сезон.