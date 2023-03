Зимовий трансфер талановитого українського вінгера Михайла Мудрика з донецького Шахтаря в лондонський Челсі став найбільш обговорюваною темою у нашому футболі у січні цього року. Причини такої великої медійної уваги до переходу 22-річного гравця для багатьох були більш ніж очевидними.

По-перше, це несподіваний поворот на 360 градусів у цій трансферній сазі, адже спочатку практично всі були впевнені, що Мудрик продовжить кар'єру у лондонському Арсеналі. По-друге, це і сам факт того, що наш співвітчизник тепер виступатиме у найкращому європейському чемпіонаті, захищаючи кольори дворазового тріумфатора Ліги чемпіонів. І головне, звичайно, — це сума, яку погодився заплатити Челсі за нехай і дуже талановитого, але все ж футболіста з УПЛ.

70 мільйонів євро гарантованого платежу та 30 мільйонів євро в якості бонусів — саме стільки взимку хотіли в керівництві Шахтаря. Що хотіли, те й отримали! Причому Арсенал пропонував "гірникам" аналогічну за розміром суму, але певні фактори, головним з яких стали "більш привабливі" для донецького клубу запропоновані бонуси саме від представників Челсі, визначили подальше майбутнє Михайла Мудрика на Стемфорд Брідж.

Безсумнівно, варіант із Челсі був більш ризикованим для українського атакуючого півзахисника, якщо порівнювати з тим же Арсеналом, який у нинішній кампанії веде безпосередню боротьбу за чемпіонство, демонструє неймовірну домінуючу гру, а також вже має у своєму складі іншого українця в особі Олександра Зінченка. Адже команда Мікеля Артети знаходиться на фінальних етапах свого становлення та повернення в еліту європейського футболу, які тривали кілька важких сезонів поспіль.

Челсі ж сьогодні є зовсім молодим і новим проєктом, будівництво якого наразі знаходиться лише на стартових етапах. Новий власник, новий тренер, величезна кількість нових молодих футболістів. Грем Поттер не просто так під час своїх прес-конференцій часто порівнює свій нинішній досвід у Челсі з тим, що вже встиг пережити Артета в Арсеналі. Іспанця теж неабияк критикували, по триста разів за сезон звільняли, звинувачували у відсутності ігрової моделі, але за підсумком йому потрібен був лише час та довіра з боку власників клубу. Поттер сподівається пережити в Челсі подібний непростий етап своєї кар'єри, адже роботи дуже багато, а сам англійський фахівець ніколи ще не працював в таких умовах, які ми не побоїмося назвати хаосними. У таких умовах себе повинен якось намагатися проявляти і Михайло Мудрик, на якого чиниться величезний тиск з боку преси та вболівальників через його вартість.

Найзатятіші скептики, для яких багатомільйонний трансфер Мудрика є лише грамотним і якісним піаром менеджменту Шахтаря, вже зараз потирають руки, купаючись в елюзіях своєї "правоти". Причини для цього є більш ніж вагомі — перші кроки молодого українського вінгера в Англії були сірими та невиразними. А що може бути образливішим для такого ефектного футболіста, як Мудрик, ніж звинувачення з боку громадськості в сірості та відсутності позитивних вболівальницьких емоцій від його гри? Подібні відгуки як мінімум неприємні, але це ми, українці, значно більшу увагу приділяємо саме грі Михайла зі зрозумілих причин. Однак якщо дивитися комплексно, то ця сірість і безідейність стосується не лише нашого співвітчизника — у цьому аспекті він підтримав фактично усіх своїх партнерів по Челсі, які на даному етапі є лише збіговиськом дорогих та індивідуально сильних виконавців. Але не забуваємо, що футбол — командна гра, а командою "сині" поки що не стали і не стануть, допоки як мінімум в обоймі існують три повноцінні склади.

На це питання є однозначна відповідь – ні. Вже у своєму дебютному матчі за Челсі 22-річний українець змусив говорити про себе фактично всю футбольну Англію у позитивному ключі. Мудрик вийшов на заміну проти Ліверпуля на Енфілді в другому таймі і став чи не найсвітлішою плямою на тлі гри не лише своїх партнерів по команді, а й Ліверпуля. Михайло мав можливість і забити, і відзначитись результативною передачею, а своїми вражаючими швидкісними якостями українець "посадив" досвідченого Джеймса Мілнера на "гірчичник" і змусив тренера мерсисайдців Юргена Клоппа реагувати заміною на Трента Александра-Арнольда.

Той матч із гучною вивіскою, але за грою більше був схожий на протистояння двох кризових середняків, завершився у нульову нічию. Тем для розмов за підсумками поєдинку Ліверпуля та Челсі було небагато – всі обговорювали яскравий дебют Мудрика.

Наприклад, ось що сказав легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд: "Це лише його перші хвилини на полі за місяць або близько того, тож хто знає, що він збирається демонструвати після цього. Це — хвилюючий момент для вболівальників Челсі, і я впевнений, що фанати Арсенала будуть сидіти після цього та говорити: "О ні, як ми могли його упустити"".

А ось рецензія на дебютний виступ Мудрика в АПЛ від легендарного півзахисника Ліверпуля Стівена Джеррарда у тому ж прямому ефірі після гри:

Британські журналісти, експерти та вболівальники Челсі – усі були в захваті від українця. Було безліч порівнянь з "найкращою версією Едена Азара", персональний чант від фанатів "синіх" вже в першій грі та думки про наближення світлого майбутнього для їхнього клубу після тривалої кризи, що розпочалася ще під час роботи Томаса Тухеля.



Не раділи лише вболівальники Арсеналу, розуміючи, що їхній клуб програв у боротьбі за такого якісного молодого нападника. Та ще й кому програв? Непримиренному територіальному супернику? Проте через дуже нетривалий час фанати "канонірів" можуть лише пожартувати з цієї ситуації: "план Б" в особі більш адаптованого і зрілого Леандро Троссара з Брайтона вже приніс Арсеналу як мінімум гол і два асисти, а на рахунку Мудрика, як і раніше, нуль результативних дій за Челсі.

На жаль, такий "гучний" дебют зіграв із вінгером збірної України злий жарт і приніс більше негативних наслідків. Футбол – це багато в чому про емоції, а на емоціях можна запросто забути про тверезий погляд на ситуацію. З вашого дозволу, процитую свою ж реакцію на перший матч Михайла за Челсі в наших традиційних підсумках туру АПЛ, а вам залишу привід для роздумів:

"Усі зірки зійшлися для того, щоб дебют Мудрика в АПЛ вийшов справді вражаючим. Це і пристрасть Ліверпуля до гри високою лінією оборони, і погана форма суперника разом з поганою формою його власної команди. Справді, важко усвідомити, що гравець з УПЛ без двох місяців футболу може дебютувати в АПЛ на Енфілді та затьмарити як увесь Ліверпуль, так і весь Челсі, але для цього були всі передумови. Мудрик, безперечно, величезний талант – це не є великим секретом, але для Ліверпуля та Челсі загалом такий успішний дебют Михайла більше несе негативних підтекстів. Це показало, наскільки багато зараз у цих командах проблем, які потрібно якнайшвидше вирішувати, щоб врятувати сезон".

І справді, тоді всі умови були для того, щоб Мудрик себе круто проявив проти Ліверпуля. Мілнер — вже не зовсім молодий, не такий швидконогий і взагалі не крайній захисник, яким він виступав проти Челсі. Команда Клоппа не відразу почала обмежувати українцю вільний простір, яким той успішно користувався і лише за 35 хвилин на полі встановив новий рекорд сезону АПЛ за швидкістю – 36,63 км/год.

Болід хайпа дуже різко стартанув, але навіть у Формулі-1 багато чого залежить не тільки від кваліфікації пілота, а й від його команди конструкторів. Поки "конструктори" Челсі мають тільки висококласних пілотів, але сам болід наразі неконкурентоспроможний і потребує модернізацій, на які потрібен час.

У Челсі три повноцінні склади? Що ж, зайві та непотрібні деталі з механізмів зазвичай прибирають, адже вони ніяк не покращують роботу, а лише заважають. Для тих, хто різко виступає за негайне звільнення Поттера, зробимо невелику ремарку: спочатку треба прибирати і позбавлятися непотрібних "деталей", а не головного "конструктора".

"Коли Мудрик вийшов на поле, він виглядав дуже добре. Я був справді вражений його контролем м'яча, тим, як він проходив повз захисників, коротенькими передачами, які він бачив. Я думав, що він виглядає по-особливому, і я думав, що він сподобався б мені в Арсеналі, якщо чесно. Проте він пішов за грошима!" — саме таку думку висловив відомий ексголкіпер Арсеналу Девід Сімен.

Думку щодо грошей залишимо осторонь, адже що б не говорив Дарйо Срна, всі ми і так розуміємо, в якому клубі хотів спочатку грати Михайло, і чому "гірники" прийняли пропозицію Челсі, яка з точки зору бізнесу видалася їм більш вигідною в перспективі. Головне питання: чому багато авторитетних у футбольному світі особистостей одразу почали видавати такі великі аванси українському вінгеру?



Відповідь дуже проста: всі вони чудово розуміють, у якому стані як команда зараз перебуває Челсі. Якщо комусь вдалося так яскраво виділитися на тлі всієї цієї сірості – значить у цьому хлопці точно щось є. І Сімен тут правий: якби Мудрик перейшов до Арсеналу з готовою системою, то він мав би більше шансів на швидкий та більш тривалий успіх, який було б простіше підтримувати на дистанції. Так, в Артети українець не отримав би відразу місце в старті та статус молодої зірки. Навіть з урахуванням конкуренції з не менш талановитим Мартінеллі, адаптація Михайла відбувалася б більш поступово. І як демонструє досвід Троссара, для тренерського штабу Арсеналу немає ніякої проблеми розмістити в старті одразу і бельгійця, і Мартінеллі, і Сака.

Українець, мабуть, знав, на що йшов, підписуючи контракт із Челсі — все ж він в першу чергу хотів просто змінити клуб взимку. Цілком можливо, що 22-річний вінгер навіть був морально готовий до активної участі у побудові нової перспективної команди на Стемфорд Брідж. Але до чого Мишко виявився не готовим — це до такої величезної уваги до своєї персони, масштаби якої зросли в рази після переїзду до АПЛ і такого гучного дебюту з Ліверпулем. Дивовижно, але саме Мудрик, який із початку своєї кар’єри на "ти" з соцмережами, виявився не готовим до того, що тепер за кожним його кроком стежитимуть не тільки українські вболівальники. Тепер потрібно думати, чи знімати якесь безглузде відео в TikTok, або ж краще на цей раз утриматися. Треба думати над кожною своєю дією та словом, яке вилетить у маси. Думати над кожним постом та сторіс, які викладаєш у Instagram.

Професійний футболіст — це не лише спортсмен, а й публічна особистість, для когось навіть приклад та кумир, який має стежити за своїм медійним образом (або довірити цю справу професіоналам). З реальністю великого футболу Мудрик зіткнувся всього через кілька днів після свого першого матчу за Челсі, коли ФА відкрила проти нього розслідування за слово "н***єр" у відео TikTok. Зрозуміло, що жодного злого наміру українець не мав, оскільки він просто декларував оригінальний текст автора треку, проте непотрібного удару по репутації вже було завдано. Що ще важливіше – це удар по власному моральному стану. Адже погодьтеся, будучи молодим хлопцем у новій для себе країні, останнє, чого ви хотіли б — це вляпатися на рівному місці в подібну історію в перші ж дні перебування тут.

