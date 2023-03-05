Англія

Шотландець поки що збереже свою роботу.

Вест Гем у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді розгромно поступився Брайтону з рахунком 0:4.

Як стверджує журналіст Джейкоб Стейнберг, керівництво "молотобійців" не збирається звільняти Девіда Моєса, незважаючи на таку поразку.

Зазначимо, що після 25 зіграних матчів набрав усього лиш 23 бали та знаходиться на шістнадцятій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво лондонського клубу розглядало варіант зі звільненням Моєса, якщо буде поразка Ноттінгем Форест.