Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 березня 2023 року, 17:00.
Брайтон - Вест Гем, Getty Images
05 березня 2023, 09:45
Брайтон у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Вест Гем (4:0).
Перемогу команді Роберто Де Дзербі принесли забиті м'ячі у виконанні Мак Аллістера, Велтмана, Мітоми та Велбека.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Вест Гем в англійській Прем'єр-лізі:
Брайтон — Вест Гем 4:0
Голи: Мак Аллістер, 19, Велтман, 52, Мітома, 69, Велбек, 89.
Брайтон: Стіл — Лемпті (Велтман, 16), Данк, Вебстер, Еступіньян (Велбек, 77) — Кайседо, Грос — Мітома (Енсісо, 83), Мак Аллістер, Марч (Буонанотте, 77) — Фергюсон (Сарм'єнто, 83).
Вест Гем: Ареола — Емерсон, Огбонна (Зума, 68), Агерд, Джонсон — Лукас Пакета (Лансіні, 76), Райс, Соучек (Даунс, 76) — Бенрахма (Форнальс, 46), Боуен, Інгз.
Попередження: Соучек, Боуен, Райс.