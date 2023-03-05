Англія

Захисник може змінити команду найближчим часом.

Манчестер Сіті розглядає можливість продажу центрального захисника Аймеріка Лапорта, який готовий залишити "містян".

Як повідомляє видання Sport.es, в число претендентів на гравця збірної Іспанії входить Барселона, проте у каталонців трансферний бан.

Зазначимо, що в цьому сезоні Аймерік Лапорт не отримає достатньої ігрової практики, провівши усього сім матчів в АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий відпустити Бернарду Сілву до Барселони.