Англія

Сума трансферу може становити 65 мільйонів євро.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може продовжити кар'єру в Барселоні. Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво "блаугранас" намагалося отримати 28-річного португальця в останні трансферні вікна, але угоду не вдалося оформити через зрив трансферу Френкі де Йонга в МЮ. Також "міщани" відхилили запит у розмірі 70 мільйонів євро від Барселони минулої зими.

За інформацією джерела, наразі ситуація змінилася на користь каталонського клубу. По-перше, Сілва має намір змінити клуб, а по-друге, "міщани" готові розлучитися з футболістом за 65 млн євро.

Сума не буде каменем спотикання для "блаугранас", але зарплата футболіста буде через стелю зарплат у Ла Лізі.

У нинішньому сезоні Сілва провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.