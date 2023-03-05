Англія

Гравці бачать своє майбутнє у складі лондонців.

Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, але найближчим часом лондонцям потрібно буде розвантажити склад.

Трансферні чутки пов'язують з відходом декількох гравців — Рахіма Стерлінга, Мейсона Маунта та Нголо Канте.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Стерлінг та Канте не хочуть покидати команду. Перемовини з французом щодо нового контракту йдуть дуже продуктивно.

Що стосується Мейсона Маунта, то робота над новою угодою знаходиться в режимі очікування.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Челсі готовий продати Рубена Лофтус-Чіка за близько 25 мільйонів євро.