Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 4 березня 2023 року, 17:00.

У рамках 26 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі здобув мінімальну перемогу над Лідсом. Вирішальний гол на 53-ій хвилині забив Веслі Фофана. Українець Михайло Мудрик весь матч просидів на лавці для запасних.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Лідс в 26 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Челсі – Лідс 1:0

Гол: В. Фофана, 53.

Челсі: Кепа – Фофана, Кулібалі, Бадіашиль – Лофтус-Чік (Чалоба, 84), Фернандес (Мадуеке, 84), Ковачич (Чуквуемека, 75), Чілвелл – Стерлінг (Закарія, 68), Гаверц, Феліш (Галлагер, 68)

Лідс: Мельє – Ейлінг, Кох, Вебер, Фірпо – Адамс, Маккенні – Саммервілл, Еронсон (Джозеф, 68), Гаррісон (Грінвуд, 80) – Рюттер (Ньонто, 68)

Попередження: В. Фофана, Галлагер.