Півзахисник може змінити клуб.
Рубен Лофтус-Чік, getty images
05 березня 2023, 14:29
Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, тому потребує розвантаження складу та бюджету зарплату.
Як повідомляє видання Calciomercato, лондонський клуб готовий вислухати пропозиції щодо півзахисника Лофтуса-Чіка.
Стверджується, що в підписанні гравця зацікавлений Мілан. Челсі в випадку звернення запросить 25 мільйонів євро.
В цьому сезоні Рубен провів 23 поєдинки, в яких відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку не входить в плани Челсі на наступний сезон.