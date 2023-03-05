Англія

Півзахисник може змінити клуб.

Челсі дуже активно працював в останні трансферні вікна, тому потребує розвантаження складу та бюджету зарплату.

Як повідомляє видання Calciomercato, лондонський клуб готовий вислухати пропозиції щодо півзахисника Лофтуса-Чіка.

Стверджується, що в підписанні гравця зацікавлений Мілан. Челсі в випадку звернення запросить 25 мільйонів євро.

В цьому сезоні Рубен провів 23 поєдинки, в яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку не входить в плани Челсі на наступний сезон.