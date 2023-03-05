Англія

Коментар тренера Ліверпуля після розгрому МЮ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував звитягу своєї команди над МЮ в матчі АПЛ (7:0).

"Немає слів. Фантастичний матч, видатний. Ми показали топфутбол проти команди у гарній формі.

Початок другого тайму був досить добрим, та й кінець був непоганий. Це футбол, таке трапляється.

То був поштовх, якого ми хотіли. Він спрямовує нас у правильному напрямку. Усі повинні знати, що ми все ще на місці. Сьогодні була хороша демонстрація, якими ми можемо бути, якими маємо бути з цього моменту.

Сьогодні все було на найвищому рівні. Це дуже важливо для нас – попереду 13 ігор? Це багато очок. Сьогодні все було ідеально", – сказав тренер мерсисайдців.

Відео голів та огляд матчу доступний за посиланням.