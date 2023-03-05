Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 24 раунду іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано вдома зіграв внічию із Атлетіком з Більбао — 0:0.

Команди створили досить багато моментів у воріт одне одного. 34 удари по воротам від двох колективів. Гості навіть догравали останні хвилини вдесятьох. Але голів вболівальники так і не побачили.

Райо Вальєкано — Атлетік 0:0

Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Баліу, Лежен, Мумін, Фран Гарсія — Трехо (Унаі Лопес, 80), Гарсія, Паласон (Сальві Санчес, 87), Комесанья, Оскар Валентін (Сісс, 80) — Камельо (де Томас, 66).

Атлетік: Агірресабала — Лекуе (Де Маркос, 76), Мартінес, Вівіан, Берчіче — Дані Гарсія (Весга, 83), Сансет, Саррага (Венседор, 83), Беренгер (І. Вільямс, 72), Гурусета (Рауль Гарсія, 71) — Н. Уильямс.

Предупреждение: Мумін.

Вилучення: Санчет, 90+3