Англія

Експерт розніс португальського півзахисника.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував гру півзахисника МЮ Бруну Фернандеша на Енфілді проти Ліверпуля.

"Мені набридло, що Бруну Фернандеш розмахує руками, скиглить, хапається за обличчя, коли до нього торкалися. Це не гра капітана Манчестер Юнайтед, і я впевнений, що Ерік Тен Гаг розбереться із цим", — цитує Гаррі Невілла BBC.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.