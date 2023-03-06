Хорвати зіграють проти Уельсу та Туреччини.
Лука Модрич, Getty Images
06 березня 2023, 15:50
Тренерський штаб збірної Хорватії на чолі зі Златком Далічем оголосив список футболістів, які зможуть взяти участь у перших матчах відбору Євро-2024 у березні. Про це повідомляє прес-служба "клітчастих".
У заявку команди потрапив 37-річний півзахисник Реала Лука Модрич, який поки що не оголошував про завершення міжнародної кар'єри. Він був капітаном команди на ЧС-2022 у Катарі.
Відбірковий етап Євро-2024 для Хорватії розпочнеться домашнім матчем проти Уельсу (25 березня), а згодом буде виїзна гра з Туреччиною (28 березня).
Нагадаємо, на минулому ЧС-2022 у Катарі збірна Хорватії стала бронзовим призером турніру.