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Хорвати зіграють проти Уельсу та Туреччини.

Тренерський штаб збірної Хорватії на чолі зі Златком Далічем оголосив список футболістів, які зможуть взяти участь у перших матчах відбору Євро-2024 у березні. Про це повідомляє прес-служба "клітчастих".

У заявку команди потрапив 37-річний півзахисник Реала Лука Модрич, який поки що не оголошував про завершення міжнародної кар'єри. Він був капітаном команди на ЧС-2022 у Катарі.

Відбірковий етап Євро-2024 для Хорватії розпочнеться домашнім матчем проти Уельсу (25 березня), а згодом буде виїзна гра з Туреччиною (28 березня).

Нагадаємо, на минулому ЧС-2022 у Катарі збірна Хорватії стала бронзовим призером турніру.