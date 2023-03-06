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Форвард львівського клубу поділився своїми думками після гри з Металістом.

Нападник львівського Руху Ярослав Карабін прокоментував перемогу своєї команди в матчі 16 туру УПЛ проти харківського Металіста (2:1).

"Коли виходиш на футбольне поле, то завжди хочеться забивати якомога більше голів. Сьогодні це вдалося. Команда перемогла, і я дуже радий.

Комбінація, після якої я забив гол розпочалася з флангової передачі, там добре зіграв Соломон, який зумів дістати м’яч, тоді я вже відкрився, він віддав мені пас, я пробив у один дотик і таким чином реалізував момент.

У першому тайму ми повністю переважали суперника насамперед за моментами, створили дуже багато нагод біля воріт Металіста. А на другий вийшли ніби з недооцінкою, однак потім усе врегулювалося та стало на свої місця. Команда зуміла напрацювати на гол, перемогти та заробити важливі три очки. Головне – забити на один гол більше від суперника. І добре, що ми це зробили.

Зважаючи на щільність розташування команд у турнірній таблиці, думаю, що друга частина сезону буде дуже цікавою, боротьба триватиме до останнього туру. Нам потрібно вже зараз набирати якомога більше очок, щоби потім почувати себе трохи легше", - наводить слова Карабіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Рух.