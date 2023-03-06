Англія

Капітал мерсисайдців висловився про єгиптянина.

Півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон прокоментував успіхи Мохамеда Салаха в мерсисайдському клубі.

"Я дуже радий Салаха, тому що його статистика – це не просто збіг. Він присвячує своє життя футболу кожного божого дня. Він дуже старанно працює, приходить на тренування першим і йде останнім. Це не збіг, тому я радий за нього", – сказав півзахисник Ліверпуля.

Нагадаємо, в матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед (7:0) вінгер забив 128-й та 129-й голи за "червоних" у Прем'єр-лізі. Він побив клубний рекорд за кількістю забитих м'ячів у турнірі, який належав Роббі Фаулеру.