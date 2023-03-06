Німеччина

Хоча у цій історії є безліч нюансів.

Півзахисник Ганновера Гаель Ондуа виріс у росії, грав за молодіжні клуби локомотива та цска, а також встиг побувати у луганській Зорі у сезоні-2017/18 (проте на полі не зіграв жодної хвилини).

З літа 2021 року він виступає у другій Бундеслізі за Ганновер, звідки перебрався зі Швейцарії. Ондуа встиг зіграти на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, провівши дві гри: проти збірних Швейцарії та Сербії. Він відзначився тим, що грав у бутсах із р осійським прапором.

27-річний футболіст опублікував пост у соціальних мережах, в якому розповів, що в Ганновері на нього більше не розраховують зі "зрозумілих причин". Хоч він бере участь у тренуваннях та відвідує домашні ігри, його не можуть відправити до другої команди, бо за контрактом це заборонено.

"Всі бачили, що сталося після чемпіонату світу. Зі мною – футболістом, який числиться у клубі як р осійський громадянин. І який вважає, що у людини завжди має бути своя правда та своя позиція. І зараз я плачу за це ціну", — написав Ондуа.

Як повідомляє Bild, хоч у гравця контракт до кінця сезону сторони намагаються домовитися про дострокове розірвання. Представник камерунця Вадим Васильєв прибуде до Ганновера, щоб домовитися зі спортивним директором Маркусом Манном про розірвання угоди.

Очікується, що розставання із 27-річним футболістом може коштувати Ганноверу близько 200 тисяч євро. При цьому, видання зазначає, що Ондуа відправили до команди U-23, бо він "поставив своє его вище за команду, і більше він не є частиною колективу".

Зазначимо, що цього сезону Ондуа провів на полі лише два матчі, зігравши загалом близько 50 хвилин.

Цілком імовірно, цей сюжет потрапить у російські пропагандитські шоу, незважаючи на те, що гравець і до ЧС-2022 майже не грав, а "бутси з російським прапором" виглядають швидше як виправдання тому, що гравець просто не тягне рівень другої Бундесліги.