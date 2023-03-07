Англія

Нападник не пробачає з 11 метрів.

Брентфорд в рамках поєдинку 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Фулгем та переміг з рахунком 3:2.

На 51 хвилині зустрічі нападник господарів Айвен Тоуні відзначився голом, реалізувавши одинадцятиметровий удар.

Як повідомляє портал SportBible, англійський нападник реалізував 22 з 22 пенальті у складі Брентфорда.

Зазначимо, що в цьому сезоні Тоуні забив 17 голів та зробив чотири результативні передачі у 24 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоуні став жертвою расизму після скандального гола проти Арсеналу.