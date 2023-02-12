Англія

Прем'єр-ліга оперативно відреагувала на випадок расової дискримінації у матчі 23-го туру.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал упустив мінімальну перемогу в лондонському дербі з Брентфордом, пропустивши дуже спірний гол наприкінці другого тайму, автором якого став Айвен Тоуні (1:1).

Наступного дня після матчу прес-служба Брентфорда повідомила, що ключовий форвард "бджіл" став жертвою образ на расовому ґрунті після цього матчу.

"Відразу після гри Брентфорда проти Арсеналу Авен Тоуні отримав шквал образливих, расистських повідомлень в своєму акаунті Instagram. Нам неприємно і сумно, що Айвену знову доводиться мати з цим справу

Ми не потерпимо цього і зробимо все можливе, щоб знайти причетних осіб. Айвен зазнав подібних знущань у жовтні минулого року, і зараз винуватець розбирається з наслідками в суді.

Скільки разів це має відбуватися? Ми закликаємо футбольних уболівальників у всьому світі насолоджуватися конкуренцією та суперництвом, яке існує між нами, але поважати та приймати наші відмінності та відзначати різноманітність, яка існує в усій Прем’єр-лізі. Немає місця для расизму", — сказано в заяві Брентфорда на офіційному сайті.

Immediately after Brentford’s game against Arsenal, Ivan Toney received a barrage of abusive, racist direct messages via his Instagram account.



We are disgusted and saddened that Ivan has had to deal with this yet again — Brentford FC (@BrentfordFC) February 12, 2023

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті поспішила відреагувати на цей інцидент і засудити факт прояву расизму щодо Тоуні.

"Прем'єр-ліга та Брентфорд засудили расистські образи Айвена Тоуні після матчу проти Арсеналу. Тоуні отримав образи в Instagram після нічиєї з Брентфордом (1:1) на Емірейтс Стедіум, де він забив гол, який позбавив лідерів чемпіонату трьох очок.

Ніхто не повинен стикатися з образами, подібними з тими, які почув у свою адресу Айвен Тоуні. Цьому не місце ні у футболі, ні в суспільстві. Ми підтримуємо Айвена та клуб щодо розслідування цієї ситуації", — сказано на офіційному сайті АПЛ.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у моменті з голом Айвена Тоуні у ворота Арсеналу був офсайд у Крістіана Нергора, який і асистував англійцю. Гол зарахували, оскільки Лі Мейсон, асистент VAR у тому матчі, "забув намалювати лінії офсайду", коли перевіряв цей епізод.