У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал упустив мінімальну перемогу в лондонському дербі з Брентфордом, пропустивши дуже спірний гол наприкінці другого тайму, автором якого став Айвен Тоуні (1:1).

Наступного дня після матчу прес-служба Брентфорда повідомила, що ключовий форвард "бджіл" став жертвою образ на расовому ґрунті після цього матчу.

"Відразу після гри Брентфорда проти Арсеналу Авен Тоуні отримав шквал образливих, расистських повідомлень в своєму акаунті Instagram. Нам неприємно і сумно, що Айвену знову доводиться мати з цим справу

Ми не потерпимо цього і зробимо все можливе, щоб знайти причетних осіб. Айвен зазнав подібних знущань у жовтні минулого року, і зараз винуватець розбирається з наслідками в суді.

Скільки разів це має відбуватися? Ми закликаємо футбольних уболівальників у всьому світі насолоджуватися конкуренцією та суперництвом, яке існує між нами, але поважати та приймати наші відмінності та відзначати різноманітність, яка існує в усій Прем’єр-лізі. Немає місця для расизму", — сказано в заяві Брентфорда на офіційному сайті.

